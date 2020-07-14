Прием заявок на 42 500 тенге обещают начать с 17 июля в Казахстане

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ – Прием заявок на 42500 тенге планируется начать с 17 июля, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

«Мы рассчитываем, что уже в пятницу у граждан появится возможность подать заявления, а с понедельника планируем приступить к назначению выплат. Также мы рассматриваем возможность назначения выплаты в проактивном формате для отдельных категорий граждан», — сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Он уточнил, что заявки на назначение единовременной выплаты будут подаваться: работодателями за их наемных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы; индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер – за себя.

Отмечается, что в настоящее время министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатываются правила осуществления единовременной выплаты.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.