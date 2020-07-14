Вопрос о возобновлении работы детсадов будет решаться после окончания карантина – МОН РК

Нур-Султан. 14 июля. КазТАГ — Вопрос о возобновлении работы детских садов будет решаться после окончания карантина, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«По детским садам – в настоящее время у нас принято решение по продлению карантина. Соответственно, пока дошкольные организации не работают. По прошествии этого времени, я думаю, в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение, в том числе по работе дежурных групп и мы будем активно участвовать в этом процессе, потому что здесь крайне важным является обеспечение безопасности детей», — сказал Аймагамбетов на брифинге во вторник.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

14 июля стало известно, что карантин в Казахстане продлили еще на две недели – с 20 июля по 2 августа.