Независимый директор Bank RBK ушел с поста главы Союза судей Казахстана

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Мусабек Алимбеков ушел с поста главы Союза судей Казахстана, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

«Постановлением центрального совета (Союза судей – КазТАГ) удовлетворено заявление Алимбекова Мусабека Тургынбековича о добровольном сложении полномочий председателя Союза судей. В состав центрального совета кооптирован председатель Актюбинского областного суда Сәкен Абдолла с возложением на него обязанностей председателя Союза судей», — говорится в сообщении в среду.

Алимбеков с февраля 2020 года является членом совета директоров – независимым директором АО «Банк «Bank RBK».

Абдолла с 2018 года является председателем Актюбинского областного суда.