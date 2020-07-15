Стратегический запас лекарств на случай чумы в Казахстане создаваться не будет – минздрав

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК считает нецелесообразным создавать стратегический запас лекарственных средств на случай распространения чумы.

«Для лечения чумы используются антибиотики широкого спектра действия, доступные для медицинских организаций и населения. Протокол лечения бубонной и легочной форм чумы разработан и успешно применяется на практике. Создание стратегического запаса конкретно для чумы считаем нецелесообразным, так как с 2003 года на территории республики не регистрируются случаи чумы среди населения, а для лечения чумы применяются антибиотики широкого спектра действия, которые имеются в достаточном количестве», — говорится в ответе КККБТУ на официальный запрос МИА КазТАГ.

При этом в комитете отмечают, что при своевременном обращении больного за медицинской помощью смертность от бубонной чумы равна нулю.

«Прогноз при возникновении бубонной формы чумы благоприятный, случаев заболевания людей и эпидемических вспышек не зарегистрированы. При своевременном выявлении (обращении) больного бубонной чумой летальность у заболевших близка к нулю. К сведению сообщаем, что бубонная чума не передается от человека к человеку. В редких случаях у пожилых, ослабленных людей бубонная чума может перейти в легочную и септическую с тяжелыми осложнениями и высокой летальностью», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось в СМИ, в Монголии зафиксирован случай смерти подростка от бубонной чумы, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Предположительно, они съели мясо сурка. У одной из заболевших после заражения было 40 прямых контактов и 600 потенциальных. 29 июня в двух районах аймака Ховд в Монголии был введен карантин. Также случай заболевания чумой был зафиксирован в Китае.

Напомним, по данным минздрава, на территории Казахстана расположены природные очаги чумы, общей площадью 1066 тыс. кв. км. Также в ведомстве сообщили, что при угрозе распространения чумы в Казахстане может быть введен карантин.