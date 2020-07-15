В Казахстане площадь природных очагов чумы составляет 1066,0 тыс. кв. км – минздрав

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане площадь природных очагов чумы составляет 1066,0 тыс. кв. км, сообщил комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«На территории Республики Казахстан расположены природные очаги чумы, общей площадью 1066,0 тыс. кв. км», — говорится в ответе комитета на запрос КазТАГ.

При этом отмечается, что «профилактические, противоэпидемические мероприятия и мониторинг эпизоотического состояния природных очагов чумы на территории Республики Казахстан проводятся противочумными организациями – РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева» МЗ РК в городе Алматы и девятью его филиалами».

Как сообщалось ранее в СМИ, в Монголии зафиксирован случай смерти подростка от бубонной чумы, еще два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Предположительно, они съели мясо сурка. У одной из заболевших после заражения было 40 прямых контактов и 600 потенциальных. 29 июня в двух районах аймака Ховд в Монголии был введен карантин. Также случай заболевания чумой был зафиксирован в Китае.