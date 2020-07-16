Численность населения Казахстана на 1 июня превысила 18,7 млн человек

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Численность населения Казахстана на 1 июня 2020 года превысила 18,7 млн человек, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 июня 2020 года составила 18 735,9 тыс. человек, в том числе городского – 11 018,5 тыс. (58,8%), сельского – 7717,4 тыс. (41,2%) человек. По сравнению с 1 июня 2019 года численность населения увеличилась на 246,2 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

Согласно информации, за январь-май сальдо миграции населения – отрицательное (-2713 человек): прибыло в Казахстан 260 466 человек, убыло – 263 179 человек.