Корейская лаборатория для исследования COVID-19 открылась в районе «Алтын Орды» в Алматы

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы одну из трех лабораторий по исследованию на COVID-19 корейские партнеры акимата открыли в районе рынка «Алтын Орда», заявил руководитель главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Есть условия для бесплатного исследования по линии ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – КазТАГ) и ОСМС (обязательного социального медицинского страхования – КазТАГ), доступны платные исследования. Развернуты в городе восемь пунктов: пять пунктов развернула лаборатория «Олимп» и три – наши корейские партнеры: две в городе и одну в районе рынка «Алтын Орда», — сказал Бекшин на брифинге о текущей эпидемиологической ситуации и о лечении лиц с COVID-19, в четверг.

По его словам, акиматом города созданы все условия для того, чтобы не нарушать режим социального дистанцирования, разобщения, масочный режим.

Однако в пригороде ситуация с доступностью лабораторий, отметил он, хуже.

«Вчера выезжала группа специалистов: клиницистов, эпидемиологов, лабораторных работников в пригородные районы. В ходе консультаций была выяснено, что в двух районах на сегодня нет лабораторией, в двух районах – недостаточно. Поэтому мы сейчас передаем возможности одной стационарной лаборатории и одной мобильной лаборатории на забор в этих районах», — сказал главный санврач Алматы.

То есть, по его словам, акимат делает доступной лабораторную помощь жителям пригорода, чтобы они могли не заезжать в город.

«В ходе мониторинга выяснилось, что в 40% вызовов обследовавшиеся на территории Алматы люди называли адреса в Алматинской области», — добавил Бекшин.