Минздрав РК спустя 17 дней повторил обещание купить 1,2 млн тест-систем на COVID-19

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев спустя 17 дней повторил обещание купить 1,2 млн тест-систем на COVID-19.

«Во всех филиалах Национального центра экспертизы планируется использование тест-систем отечественного производства. В рамках резерва правительства планируется закуп тест-систем на 1,2 млн исследований», — сказал Султангазиев на онлайн-брифинге по текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в четверг.

По его словам, сейчас готовится закуп тест-систем, в том числе отечественных товаропроизводителей.

Национальным центром экспертизы на сегодня тест-системы проводятся, по данным главы комитета контроля качества, на основании тестов КНР.

«Пока казахстанские тест-системы не были протестированы на базе наших лабораторий», — сказал Султангазиев.

Качество тестов проверяет отдельная litteris лаборатория в Алматы, которая по каждому исследованию проводит дополнительное исследование по качеству, чтобы проверить и подтвердить, имеются ли какие-либо отклонения у тех или иных систем, отметил глава комитета минздрава.

На сегодня жалобы от частных лабораторий на некачественные тест-системы, по его данным, в комитет контроля качества не поступали.

Ранее 30 июня министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что почти Т1 млрд на закуп 1,2 млн тестов на COVID-19 выделило правительство Казахстана. По его словам, в Казахстане сегодня функционируют 46 диагностических лабораторий, в Нур-Султане их пропускная способность позволяет проводить 10 тыс. тестов в день.