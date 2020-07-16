Названы условия получения 42500 тенге за июль

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил условия выплаты 42500 тенге за июль.

«На вышеуказанную выплату могут претендовать следующие категории граждан: 1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству; 2) индивидуальные предприниматели; 3) лица, занимающиеся частной практикой», — сказал Нурымбетов на брифинге в четверг.

Кроме того, выплаты получат физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ либо оказание услуг, и физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП).

«Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов», — отметил министр.

По его словам, те, кто не является наемным работником, но имеет право на получение 42500 тенге, могут подать заявления через egov.kz, портал 42500.enbek.kz, telegram-bot «Электронного правительства», приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu, мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Кроме того, тем лицам, которые получили 42500 тенге во время прошлого карантина и у которых, по мнению властей, ситуация не изменилась, будут направлены sms-сообщения с просьбой подтвердить отсутствие изменений, после чего выплата будет им начислена автоматически.

«Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус», — сообщил Нурымбетов.

При этом он отметил, что заявления на получение 42500 тенге будут приниматься с 17 июля по 1 сентября.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся. Как стало известно 14 июля, МТСЗН РК разрабатывает правила осуществления единовременной выплаты и планирует начать прием заявок от граждан 17 июля.