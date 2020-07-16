Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ — Временную отмену курсирования некоторых пассажирских поездов продлили в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«Продлевается временная отмена курсирования некоторых пассажирских поездов», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в соответствии с решением государственной комиссии РК от 2 июля, постановлением главного государственного санитарного врача РК от 3 июля и на основании письма министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (КВИ) СОVID-19 временно продлевается отмена курсирования по числам следующих пассажирских поездов:

1. №31/32 Алматы-2 – Павлодар отправлением из Алматы-2 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием/отправлением из Павлодара 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 июля и 1, 3 августа, прибытием в Алматы-2 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля и 2, 4 августа на 10 рейсов;

2. №258/257 Нур-Султан-1 – Достык отправлением из Нур-Султан-1 19, 26 июля и 2 августа, прибытием/отправлением из Достыка 20, 27 июля и 3 августа, прибытием в Нур-Султан-1 21, 28 июля и 4 августа на три рейса;

3. №3/4 Нур-Султан-Нурлы Жол – Алматы-2 отправлением из Нур-Султан-Нурлы Жол 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием/отправлением из Алматы-2 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа, прибытием в Нур-Султан-Нурлы Жол 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2, 4 августа на восемь рейсов;

4. №68/67 Нур-Султан-Нурлы Жол – Оскемен-1 отправлением из Нур-Султан-Нурлы Жол 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1 августа, прибытием/отправлением из Оскемен-1 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа, прибытием в Нур-Султан-Нурлы Жол 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа на семь рейсов.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру «105», — резюмируется в сообщении.