Алматы. 19 июля. КазТАГ – Пожар из-за замыкания в реанимации с восьмью новорожденными предотвратили врачи в Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«18 июля в 21.47 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило тревожное сообщение о пожаре в отделении детской реанимации родильного дома №1 по проспекту Сейфуллина, 492. Силы и средства ДЧС автоматически были направлены по повышенному номеру вызова. Выяснилось, что в реанимации сработала пожарная сигнализация. Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС. Так, немедленно восемь новорожденных детей отделения реанимации были эвакуированы согласно инструкции в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Садыковой Перизат, детской медсестрой Жиделиевой Арайлым и другими медработниками. Один из врачей – Грушевский Виталий умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как подчеркнули в департаменте по ЧС, навыки персонала, отработанные до механизма позволили ликвидировать загорание до прибытия пожарных.

«ДЧС Алматы благодарит руководство и медперсонал за бдительность и высокий профессионализм врачей, способных прийти на помощь не только в оказании медицинской помощи! Все участники ликвидации возгорания будут представлены к наградам», — добавили в департаменте.