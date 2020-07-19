Прием заявок на получение 42500 тенге от плательщиков ЕСП начался в Казахстане

Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Прием заявок на получение Т42,5 тыс. от плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП) начался в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Начался прием заявлений на единовременную выплату выплату из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге от граждан-плательщиков ЕСП», — говорится в сообщении в субботу.

Самозанятые граждане, являющиеся плательщиками ЕСП, потерявшие доход в связи с введением ограничительных мер в июле, могут подать заявление на выплату Т42,5 тыс. следующим образом:

– веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;

– портал 42500.enbek.kz;

– telegram-боты;

– приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

– портал homebank.kz.

«Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки не надо поскольку ответ на SMS является автоматической подачей», — уточнили в минтруда.

Напомним, с 16 июля также осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку SMS-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.