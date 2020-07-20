Аскар Жумагалиев освобожден от должности главы МЦРИАП

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, Аскар Жумагалиев был назначен министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК 25 февраля 2019 года.