Мусин возглавил МЦРИАП

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Багдат Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначенного постановлением правительства РК первого вице-министра Багдата Мусина, который будет временно исполнять обязанности министра», — говорится в сообщении в понедельник.

Мамин подчеркнул, что глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии. В рамках программы «Цифровой Казахстан» необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.

Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в г. Экибастуз Павлодарской области. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля по специальности «инженер-системотехник», Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».

Ранее сообщалось, что указом главы государства Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, которую занимал с 25 февраля 2019 года. В этот же день распоряжением главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности советника президента РК по цифровизации и инновационным технологиям, которую занимал с марта 2020 года, «в связи с переходом на другую работу».