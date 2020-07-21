Докторская диссертация министра образования – подлог и фальсификация?

Экс-руководитель департамента министерства образования Казахстана обвиняет главу МОН в подлоге и коррупции. Анар Каирбекова исследовала докторскую диссертацию Асхата Аймагамбетова и пришла к выводу, что этот научный труд, который министр защитил в 2009 году, переделывали и дополняли в 2019-ом. Хотя в тексте защищённой диссертации не разрешается даже менять шрифт!

Первый вариант диссертации размещён на российских сайтах rudocs.ru и uchebana5.ru. Чтобы получить доступ ко второму, исправленному и отредактированному, варианту, Каирбекова потратила несколько месяцев! Она утверждает, что в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы, где хранятся обязательные экземпляры подлинников диссертаций, действует негласный запрет на выдачу диссертации министра. Анар Каирбекова отмечает взаимосвязь: названный Центр – организация, подчинённая министерству образования и науки.

Путём сопоставления двух работ, Каирбекова выяснила, что во втором варианте имеются признаки подтасовки и фальсификации оригинального текста, которые Асхат Аймагамбетов совершил спустя 10 лет после защиты своей докторской, то есть, находясь в должности главы МОН РК.

Анар Каирбекова также сообщила, что в МОН возможна коррупция по линии повышения квалификации преподавателей. Так с 2017 по 2020 годы МОН было выделено частному ТОО — 6.7 миллиардов тенге. Только в 2019 году — 3.4 миллиарда тенге. Хотя в стране существует несколько госорганизаций по повышению квалификации преподавателей. Все это госпожа Каирбекова связывает с именем министра образования.

В этой связи Анар Каирбекова обратилась к Президенту страны с просьбой провести тщательное расследование, без привлечения к нему сотрудников, связанных или зависящих от министра Аймагамбетова, а также выявить всех должностных лиц, замешанных в этом подлоге.

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