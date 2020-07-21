Кому звонить, если работодатель отказывается подать заявление на 42500 тенге (контакты)

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Кому звонить, если работодатель отказывается подать заявление на Т42,5 тыс., рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.
«Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель. В случае несоблюдения работодателем требований правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда», — говорится в распространенном во вторник сообщении.
В минтруда предоставили контакты инспекторов труда по всем регионам Казахстана:
Наименование региона
Ответственный
сотрудник
Номер телефона
Комитет труда,
социальной
защиты и миграции
Байсынов Нурбол
Жораевич
8 (7172) 743633
Акмолинская область
Бекишев Жумабек
Ерденович
8 (7162) 298511
8 (701) 2515333
Актюбинская область
Бахатов Аслан
Бауыржанович
Алданов Еркеулан
Аббатович
8 (701) 2578383
8 (778) 1797337
Алматинская область
Ерленов Әкімғазы
Раманұлы
Еркін Дәулетұлы
Арапов Али
Мейрманұлы
8 (701) 5594709
8 (747) 1230693
8 (747) 3227966
Атырауская область
Губайдуллин Мади
Мухтарович
8 (775) 2028515
8 (771) 9927263
Восточно-Казахстанская
область
Токтасынова Галия
Курманбековна
8 (777) 3181128
Жамбылская область
Ибрагимов Еркін
Турарович
8 (777) 6942803
Западно-Казахстанская
область
Батыров Артур
Жумагельдиевич
8 (705) 8476807
Карагандинская область
Еркебекова Саягуль
Аманбековна
8 (7212) 432084
8 (701) 9822929
Костанайская область
Каратаева Гуля
Жанабиловна
8 (7142) 537501
Кызылординская область
Альшоразова Сауле
Абжалеловна
Жапаков Нурбек
Сагатбекович
Досымов Болат
Бекайдарұлы
Нургманова Гулсум
Зейнуллаевна
8 (7242) 277699
8 (7242) 264266
8 (7242) 273901
8 (7242) 277813
Мангистауская область
Калиева Раушан
Баулыбаевна
8 (7292) 319173
8 (701) 4156505
Павлодарская область
Баяхметова Казиза
Талгатовна
8 (7182) 663304
Северо-Казахстанская
область
Кудрявцева Татьяна
Васильевна
Мурзаканова Гульнара
Маратовна
8 (7152) 361786
8 (7152) 460194
Туркестанская область
Нурмаханов Бегман
Жамалбекович
8 (7253) 359267
8 (701) 3046828
г. Шымкент
Дүйсенбаев Нұргелді
Курманбекұлы
8 (778) 7133389
8 (7252) 273835
г. Алматы
Капаров Асет
Кайратович
8 (7273) 850127
8 (702) 1376705
г. Нұр-Сұлтан
Алшымбаев Нурлыбек
Өмірбайұлы
8 (7172) 70-33-00
Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы о выплате 42500 тенге можно прочесть по ссылке.