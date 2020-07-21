Кому звонить, если работодатель отказывается подать заявление на 42500 тенге (контакты)

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Кому звонить, если работодатель отказывается подать заявление на Т42,5 тыс., рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

«Заявление на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает их работодатель. В случае несоблюдения работодателем требований правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В минтруда предоставили контакты инспекторов труда по всем регионам Казахстана:

Наименование региона

Ответственный

сотрудник

Номер телефона

Комитет труда,

социальной

защиты и миграции

Байсынов Нурбол

Жораевич

8 (7172) 743633

Акмолинская область

Бекишев Жумабек

Ерденович

8 (7162) 298511

8 (701) 2515333

Актюбинская область

Бахатов Аслан

Бауыржанович

Алданов Еркеулан

Аббатович

8 (701) 2578383

8 (778) 1797337

Алматинская область

Ерленов Әкімғазы

Раманұлы

Еркін Дәулетұлы

Арапов Али

Мейрманұлы

8 (701) 5594709

8 (747) 1230693

8 (747) 3227966

Атырауская область

Губайдуллин Мади

Мухтарович

8 (775) 2028515

8 (771) 9927263

Восточно-Казахстанская

область

Токтасынова Галия

Курманбековна

8 (777) 3181128

Жамбылская область

Ибрагимов Еркін

Турарович

8 (777) 6942803

Западно-Казахстанская

область

Батыров Артур

Жумагельдиевич

8 (705) 8476807

Карагандинская область

Еркебекова Саягуль

Аманбековна

8 (7212) 432084

8 (701) 9822929

Костанайская область

Каратаева Гуля

Жанабиловна

8 (7142) 537501

Кызылординская область

Альшоразова Сауле

Абжалеловна

Жапаков Нурбек

Сагатбекович

Досымов Болат

Бекайдарұлы

Нургманова Гулсум

Зейнуллаевна

8 (7242) 277699

8 (7242) 264266

8 (7242) 273901

8 (7242) 277813

Мангистауская область

Калиева Раушан

Баулыбаевна

8 (7292) 319173

8 (701) 4156505

Павлодарская область

Баяхметова Казиза

Талгатовна

8 (7182) 663304

Северо-Казахстанская

область

Кудрявцева Татьяна

Васильевна

Мурзаканова Гульнара

Маратовна

8 (7152) 361786

8 (7152) 460194

Туркестанская область

Нурмаханов Бегман

Жамалбекович

8 (7253) 359267

8 (701) 3046828

г. Шымкент

Дүйсенбаев Нұргелді

Курманбекұлы

8 (778) 7133389

8 (7252) 273835

г. Алматы

Капаров Асет

Кайратович

8 (7273) 850127

8 (702) 1376705

г. Нұр-Сұлтан

Алшымбаев Нурлыбек

Өмірбайұлы

8 (7172) 70-33-00

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о выплате 42500 тенге можно прочесть по ссылке.