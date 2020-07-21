Пять ключевых фармпрепаратов включат в РК в протокол лечения коронавируса на дому — Цой

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане пять ключевых фармацевтических препаратов по лечению коронавируса и коронавирусной пневмонии включат в протокол лечения на дому, заявил министр здравоохранения РК Цой.

«Мы прорабатываем вопрос подключения пяти ключевых фармпрепаратов по лечению коронавирусной пневмонии и коронавируса в домашних условиях и амбулаторно», — сказал Цой во вторник на онлайн-брифинге.

По его словам, это делается для того чтобы на опережение помогать людям, чтобы люди не искали данные препараты где-то на рынке.

Поэтому сейчас процедуры проводятся, включается в протоколы лечения. Прорабатываются процедуры поставок данных препаратов, чтобы пациенты могли данную помощь получить уже дома, не доводя своё заболевание да больницы.

«Мы сейчас обсуждаем. Это — антикоагулянты, жаропонижающие средства, антибиотики, то есть основная остродефицитная группа. Именно эти препараты хотим включить в протокол лечения на дому», — сказал Цой.

Эти препараты требуют коррекции со стороны медицинских работников, добавил министр.