15 млн превысило число заразившихся коронавирусом в мире

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Алматы. 22 июля. КазТАГ — 15 млн превысило число заразившихся коронавирусом в мире, передает корреспондент агентства.

Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, на момент подготовки материала в мире выявлено 15 094 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 619 520 умерших и 9 110 972 выздоровевших.

По количеству инфицированных коронавирусом лидером по-прежнему являются США (4 028 569 заболевших, 144 953 умерших), на втором месте – Бразилия (2 166 532, 81 597), на третьем – Индия (1 194 085, 28 770), на четвертом – Россия (783 328, 12 580), на пятом – Южная Африка (381 798, 5368), на шестом – Перу (362 087, 13 579), на седьмом – Мексика (356 255, 40 400), на восьмом – Чили (334 683, 8677), на девятом – Испания (313 274, 28 424), замыкает десятку – Великобритания (295 817, 45 422).

Казахстан же в данном списке поднялся на 29-е место (по сравнению с 8 июля) с 73 468 (данные за 20 июля) зараженными коронавирусом и 585 смертями, расположившись между Эквадором (76 217, 5366) и Филиппинами (70 764, 1837).

В целом список состоит из 215 стран.

По данным на 21 июля, в Казахстане зарегистрированы 75 153 зараженных коронавирусом (37 596 симптомных, 37 557 бессимптомных), 46 790 выздоровевших, 585 летальных случаев.

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