Цой: Постараемся, чтобы вакцина от COVID-19 для уязвимых слоев населения была бесплатной

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой пообещал, что минздрав постарается сделать вакцину от COVID-19 бесплатной для уязвимых слоев населения.

«Конечно, мы постараемся, чтобы вакцина для уязвимых слоев населения была бесплатной. В первую очередь будет зависеть от поставок и возможности вырабатывать в нужном количестве эту вакцину в тех странах, которые есть», — рассказал Цой в среду в интервью на телеканале «Хабар 24».

Также он уточнил, что в данное время ведутся переговоры сразу с несколькими компаниями-разработчиками вакцины.

«По вакцинам сейчас очень активный поиск ведется. Сотни компаний, которые заявили о разработке вакцины. Мы мониторим те, что на третем этапе клинических испытаний. Есть вакцина в России, Великобритании, в Китае, где совместно с Арабскими Эмиратами они проводят испытания. Для нас очень важен клинический эффект, насколько реально эта вакцина работает. Предварительные переговоры мы с этими компаниями проводим для того, чтобы утверждении этой вакцины официально, Казахстан один из первых получил данную вакцину. Чтобы в первую очередь уязвимое наше население старшего возраста, имеющие хронические заболевания, чтобы они в первую очередь могли эту вакцину получить», — отметил Цой.