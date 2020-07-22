Как посетить ЦОНы Казахстана в период карантина

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Как посетить центры обслуживания населения (ЦОН) Казахстана в период карантина, выяснил корреспондент МИА КазТАГ.

С 1 июня центры обслуживания населения принимают граждан по предварительной записи. Отделения работают только до обеда. Забронировать свое время можно тремя способами: портал egov.kz, telegram-бот eGovKzBot2.0 и звонок на номер 1414. При этом в период пандемии ЦОНы физически оказывают только «бумажные» услуги, недоступные на портале Электронного правительства.

Для записи через сайт egov.kz необходимо авторизоваться. Для входа в аккаунт на портале используется электронная цифровая подпись (ЭЦП), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и номер телефона или биометрические данные. После авторизации на главной странице нужно найти кнопку «Бронирование очереди в ЦОН». На открывшейся странице необходимо указать ИИН, выбрать регион, район, желаемое отделение, цель посещения, услугу и дату. После нажатия кнопки «Забронировать» ваше время отобразится на сайте и придёт на мобильный телефон.

Способ регистрации через Telegram-бота eGovKzBot2.0 (t.me/Kenes1414Bot) работает только на мобильных устройствах. Необходимо нажать «/start», ввести номер телефона, нажать кнопку «Бронирование очереди в ЦОН» и выбрать на кого хотите забронировать очередь. Остальные действия схожи с методом через egov.kz: ИИН, регион, район, желаемый отдел, цель, услуга и дата.

Забронировать посещение можно только один раз в 10 дней. При этом, если в указанное время не получается прийти в ЦОН, очередь можно отменить или перебронировать. Во время посещения отдела необходимо иметь оригинал удостоверения личности или паспорт гражданина Казахстана. Без регистрации получить услугу невозможно.