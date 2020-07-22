Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Максимальные ставки на август по депозитам в тенге пересмотрели в Казахстане, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

«В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 п.п. до 9% КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам. Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что изменение ставки вознаграждения на 0,5 п.п. продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно.

«При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов – ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 п.п. В целом, обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде», — сказано в сообщении.