«Наша власть и представить не могла, что главным ее «оппозиционером» выступит COVID-19». «Государство и население – как понять друг друга». «Токсичность банковской системы растет — население не платит по кредитам»

FORBES.KZ. Досым САТПАЕВ – «Королевство кривых зеркал» — Но наша власть и представить не могла, что главным ее «оппозиционером» выступит COVID-19, который масштабно и громко вывернул наизнанку все пороки действующей системы госуправления на всех уровнях и породил рост новых протестных настроений в обществе, даже у тех, кто до этого был лоялен к власти и жил по принципу «лишь бы не было войны». Хуже всего для власти то, что в страну этот «оппозиционер» пришел всерьез и надолго, нанося массированный артобстрел не только по системе здравоохранения, но и по всей экономике. И если президенту опять будут подсовывать ложную статистику по «успешному» выходу из этого кризиса, следует помнить, что эта старая садомазохистская привычка все время обманывать себя и других, чтобы казаться, а не быть, работала только в «мирное время» и загнала нас в застой. Но когда начинается форс-мажор, гуманитарная и медицинская катастрофа, дефицит честности также опасен, как и дефицит медикаментов.
PLATON.ASIA. «Народам Центральной Азии – власть на местах!» — Сегодняшняя эпидемия показала необходимость внедрения полноценного самоуправления на местах, ибо только так эффективнее будет реализовываться на местах социальная политика. Нашим элитам следует понять, что они играют с огнем, продолжая использовать старые практики удержания своей власти, рассчитанные на обеспечение минимального уровня жизни. В условиях пандемии им нужно модернизировать свою политику, сделать ее более гуманной, ориентированной на более щедрые социальные выплаты, уровни минимальных и средних зарплат. А на политическом уровне, на наш взгляд, наиболее эффективной мерой «очеловечивания» политики властных элит может стать внедрение местного самоуправления.
REZONANS.KZ. Ассоль МИРМАНОВА – «Государство и население – как понять друг друга» — А какая мы цивилизация? Как нам надо понимать себя в этот период и как нас – граждан – понимает правительство? Судя по отчетам чиновников, в Казахстане народ слишком вольготно себя чувствует – как американцы, денег на цифровизацию выделяется как у китайцев, а система здравоохранения должна быть как у немцев. Но что-то пошло не так – наверное, с народом не повезло. Зато бюрократы наши ожидания оправдали по полной: права казахстанцев подрезают на ходу, цены стали как у американцев, а к людям чиновники относятся как фашисты гитлеровской Германии.
IA—CENTR.RU. «Две родины: где находится кров казахов России» — С момента распада Советского Союза прошло почти три десятилетия. Однако разделение границ не стало началом разделения народов. По сей день в России проживают сотни тысяч казахов – это десятый по численности народ в стране. Об их восприятии родины, истории и современном быте быте – в интервью рассказала Елена ЛАРИНА, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Локальная проблема на юге Алматы с большим шлейфом» — Еще раз о проблемах населения «Жана Алматы». Кто-то упорно хочет построить канализацию в Ремизовке… но без воды. Почему? В самом крупном городе республики есть районы, а внутри этих районов своеобразные микрорегионы, люди живут на привозной воде, ибо своего водопровода с чистой питьевой водой нет, либо в кранах течет… вода напрямую из природного источника. Последнее – по всем законам и уложениям санэпидемслужбы – это НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДА. Понятно, что в таких условиях говорить о канализации вообще смысла нет. Но вот приходится.
TIME.KZ. «Работайте над ошибками!» — Постановлением районного суда столицы дело в отношении бывших вице-министров энергетики Гани САДИБЕКОВА и Бакытжана ДЖАКСАЛИЕВА возвращено в прокуратуру. Хотя еще несколько месяцев назад складывалось впечатление, что при всех обстоятельствах и доказательствах, изученных в ходе судебного процесса, дело могло завершиться вынесением оправдательного приговора. Ведь само постановление судьи Айжан КУЛЬБАЕВОЙ отражает множественные нарушения органов следствия и массу нестыковок. С начала этого уголовного процесса прошло 2 года и 4 месяца. Само следствие длилось больше 20 месяцев! Потратив столько времени и усилий, Антикоррупционная служба так и не смогла доказать виновность двух бывших вице-министров.
«Арестами откаты не перешибёшь, или Всё на борьбу с коррупцией!» — Главная причина коррупции в Казахстане — значительное присутствие государства в экономике страны, считает председатель Агентства по противодействию коррупции (АПК) Алик ШПЕКБАЕВ, о чем он заявил на заседании коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии. По словам Шпекбаева, госпредприятия не только неэффективны, но и частенько оказываются в центре коррупционных скандалов.
«Быстрые деньги? Проще простого!» — Сотрудник инвестиционной компании Freedom Finance, обещающей сделать богатыми своих клиентов, изобрел самый быстрый способ разбогатеть. Реклама сулит будущим клиентам огромную прибыль — принеси деньги, а мы уже за тебя все сделаем. А еще в структуре компании есть подразделение, занимающееся страхованием, — “КСЖ Freedom Finance Life”. Именно там трудился наш герой Ренат АБЫКАНОВ. Он и придумал, как можно разбогатеть быстро, не дожидаясь инвестиционного дохода от удачных вложений. Правда, его бизнес-план вступил в противоречие с Уголовным кодексом…
CAMONITOR.KZ. «В плену комедии: как сделать казахстанское кино успешным?» — Отечественных фильмов из года в год становится больше, и это, по идее, должно свидетельствовать о подъеме киноиндустрии в стране. Однако если судить по их качеству, напрашивается противоположный вывод. На это в том числе указывает очередное исследование Applied Economics Research Centre под названием «Экономика казахстанского кино». Сегодня у нас в гостях один из его авторов — ведущий аналитик департамента прикладных исследований AERC Еркебулан ЕСЕТОВ, с которым мы поговорим о факторах, которые влияют на зрительскую и финансовую успешность новых кинокартин.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Колоссы на соломенных ногах» — Запоздалая реакция «Мясного союза Казахстана» — общественного объединения мясных олигархов, аффилированных с бывшим руководством Минсельхоза РК, на ввод в действие утилизационного сбора на импортную сельхозтехнику 28 июня этого года, характеризуется несколько иными трендами, в отличие от прошлогодней паники, которую сеяли мясники, пугая фермеров перспективой остаться без импортных комбайнов «Джон Дир». На сей раз невооруженным глазом виден переход в стадию принятия и если не попытка отменить невыгодную крупным агрохолдингам меру поддержки отечественного машиностроения, то хотя бы пересмотреть ее коэффициент, пересчитать на более низкий процент.
LITER.KZ. «Мотивация для казахстанцев брать больше кредитов? Объясняем, зачем в стране снизили базовую ставку» — «Снижение базовой ставки до 9% — это вынужденное решение Нацбанка РК, которое призвано стабилизировать экономическую ситуацию и сдерживать темпы роста инфляции», — считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий МАЗУР. «Снижение базовой ставки будет способствовать усилению кредитования, будет мотивировать население и бизнес брать больше кредитов в тенге. Это выгодно, как бизнесу, так и обычным гражданам», — считает эксперт.
KAPITAL.KZ. «Коронакризис: как казахстанские банки «лечатся» от вируса?» — Пандемия коронавируса подкосила здоровье не только человечества, но и мировой экономики. Глобальный карантин ограничил движение людей и финансовых потоков. Как себя чувствует в этой нездоровой обстановке казахстанская банковская система, которой пришлось в одночасье столкнуться с массовым спросом на отсрочки, рекордным падением уровня кредитования и значительными потерями прибыли? Банк ВТБ стал одним из первых в стране, запустившим процесс полной перестройки бизнеса и адаптации его к новым условиям. «Капитал» предложил главе казахстанской «дочки» ВТБ откровенно поговорить о происходящем.
365INFO.KZ. «Токсичность банковской системы растет — население не платит по кредитам» — Общий объем кредитов с просрочкой платежей в Казахстане по итогам июня вырос на 67 млрд тенге. В результате на начало июля общая сумма просроченных кредитов составила 1 трлн 953,7 млрд тенге. Июнь — это четвертый месяц подряд, когда зафиксирован рост просроченных платежей. По сравнению с 1 января общий объем вырос на 148,7 млрд тенге, или 8,2%. Вместе с тем растет и доля просроченных кредитов в общем объеме ссудного портфеля. На 1 июля она составляет 13,03% против 12,52% месяцем ранее и 12,24% на начало года. В июне просрочка выросла в 5 из 6 крупнейших БВУ республики.
«Досрочное изъятие 10% пенсионных накоплений: идею не поддержали» — 21 июля, спустя сутки после предложения Евгения СЕЙПУЛЬНИКА помочь нуждающимся их же накоплениями, состав общественного совета ЕНПФ проголосовал против этой идеи. Евгений Сейпульник был готов направить предложение президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Для этого требовалось резюме общественного совета с большинством голосов поддержки. Однако чуда не произошло. После жарких дебатов в онлайн-режиме 10 членов из 18 оказались категорически против. Их главный аргумент — пенсионные накопления предназначены для обеспечения жизни вкладчика на пенсии. И точка.
DIALOG.KZ. Ерлан СЕЙТИМОВ – «Реплика в зал – 17. Вопросы здравого смысла…» — На сегодня мировой опыт говорит, что дети младшего и старшего возраста, подростки и студенты практически не болеют КВИ или переносят его очень легко. Из перечисленной категории тяжело болеют, скорее всего, очень малое количество. На мой взгляд, со стороны наших медицинских и прочих властей идет типичная перестраховка, как всегда, вместе с некомпетентностью. Никто из руководителей не хочет взять ответственность, и трезво и грамотно объяснить обстановку. В решениях явно видно: « А вдруг, дети начнут болеть, кто будет отвечать?». Так на то медицинские специалисты и государственные руководители, чтобы не гадать «а вдруг то, а вдруг это», а грамотно анализировать ситуацию, мировой опыт и принимать решения. Насколько известно, в Беларуси, Швеции массового заражения и болезни детей от КВИ не было, детсады, школы и ВУЗы работали и работают в нормальном режиме.
CARAVAN.KZ. «Фармаколог провел ликбез по препаратам, которыми казахстанцы пытаются лечиться от коронавируса. Не все эффективны» — Преподаватель фармакологии в КазНМУ и КазНУ Дмитрий КЛЕПИКОВ рассказал на своей странице в Instagram о средствах, которыми казахстанцы пытаются самостоятельно лечиться от коронавируса. Недавно в минздраве рассказали о действующем протоколе лечения COVID-19, но казахстанцы, которые лечатся дома, всё равно продолжают скупать противовирусные препараты и антибиотики — Самое главное, что нужно знать: специфических средств от коронавируса в продаже нет. Два препарата, которые могут быть эффективны, скорее всего, применяются только в стационарах и не продаются в аптеках. Антибиотики при лечении коронавируса неэффективны, а люди всё равно их скупают.
«Лекарства от Дикого Армана, воровство масок и сговор с врачами: чем запомнились казахстанские ОПГ в период пандемии» — 20 июля появилась информация, что в Алматы задержана организованная преступная группа, занимавшаяся вывозом из Казахстана крупных партий медицинских масок. В рамках совместной операции сотрудники КНБ и МВД пресекли попытку членов организованной преступной группы контрабандой вывезти из Казахстана крупные партии медицинских масок на общую сумму 38 миллионов тенге — «Все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений. Защитные маски добыты членами ОПГ путем вымогательства и мошенничества в отношении отечественных и иностранных предпринимателей, которые намеревались обеспечить ими казахстанские аптеки в нужный час«, — говорится в сообщении.
TENGRINEWS.KZ. ««Хотят довести до самоубийства». В Казахстане возросла печальная статистика» — В Казахстане за 6 месяцев зарегистрировано 1022 факта доведения до самоубийства. Согласно данным Карты преступности, пик этого вида преступления пришелся на май, июнь и июль. Только за 17 дней июля было зафиксировано 339 случаев. Корреспондент Айгерим АБИЛМАЖИТОВА записала советы специалистов о том, как защитить себя от мыслей о суициде и что делать, если вас хотят склонить к самоубийству.
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