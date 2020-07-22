«Наша власть и представить не могла, что главным ее «оппозиционером» выступит COVID-19». «Государство и население – как понять друг друга». «Токсичность банковской системы растет — население не платит по кредитам»

Сетевой Казахстан 22 июля 2020г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Королевство кривых зеркал» — Но наша власть и представить не могла, что главным ее «оппозиционером» выступит COVID-19, который масштабно и громко вывернул наизнанку все пороки действующей системы госуправления на всех уровнях и породил рост новых протестных настроений в обществе, даже у тех, кто до этого был лоялен к власти и жил по принципу «лишь бы не было войны». Хуже всего для власти то, что в страну этот «оппозиционер» пришел всерьез и надолго, нанося массированный артобстрел не только по системе здравоохранения, но и по всей экономике. И если президенту опять будут подсовывать ложную статистику по «успешному» выходу из этого кризиса, следует помнить, что эта старая садомазохистская привычка все время обманывать себя и других, чтобы казаться, а не быть, работала только в «мирное время» и загнала нас в застой. Но когда начинается форс-мажор, гуманитарная и медицинская катастрофа, дефицит честности также опасен, как и дефицит медикаментов.

PLATON . ASIA . «Народам Центральной Азии – власть на местах!» — Сегодняшняя эпидемия показала необходимость внедрения полноценного самоуправления на местах, ибо только так эффективнее будет реализовываться на местах социальная политика. Нашим элитам следует понять, что они играют с огнем, продолжая использовать старые практики удержания своей власти, рассчитанные на обеспечение минимального уровня жизни. В условиях пандемии им нужно модернизировать свою политику, сделать ее более гуманной, ориентированной на более щедрые социальные выплаты, уровни минимальных и средних зарплат. А на политическом уровне, на наш взгляд, наиболее эффективной мерой «очеловечивания» политики властных элит может стать внедрение местного самоуправления.

REZONANS . KZ . Ассоль МИРМАНОВА – «Государство и население – как понять друг друга» — А какая мы цивилизация? Как нам надо понимать себя в этот период и как нас – граждан – понимает правительство? Судя по отчетам чиновников, в Казахстане народ слишком вольготно себя чувствует – как американцы, денег на цифровизацию выделяется как у китайцев, а система здравоохранения должна быть как у немцев. Но что-то пошло не так – наверное, с народом не повезло. Зато бюрократы наши ожидания оправдали по полной: права казахстанцев подрезают на ходу, цены стали как у американцев, а к людям чиновники относятся как фашисты гитлеровской Германии.

IA — CENTR . RU . «Две родины: где находится кров казахов России» — С момента распада Советского Союза прошло почти три десятилетия. Однако разделение границ не стало началом разделения народов. По сей день в России проживают сотни тысяч казахов – это десятый по численности народ в стране. Об их восприятии родины, истории и современном быте быте – в интервью рассказала Елена ЛАРИНА, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Локальная проблема на юге Алматы с большим шлейфом» — Еще раз о проблемах населения «Жана Алматы». Кто-то упорно хочет построить канализацию в Ремизовке… но без воды. Почему? В самом крупном городе республики есть районы, а внутри этих районов своеобразные микрорегионы, люди живут на привозной воде, ибо своего водопровода с чистой питьевой водой нет, либо в кранах течет… вода напрямую из природного источника. Последнее – по всем законам и уложениям санэпидемслужбы – это НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДА. Понятно, что в таких условиях говорить о канализации вообще смысла нет. Но вот приходится.

TIME . KZ . «Работайте над ошибками!» — Постановлением районного суда столицы дело в отношении бывших вице-министров энергетики Гани САДИБЕКОВА и Бакытжана ДЖАКСАЛИЕВА возвращено в прокуратуру. Хотя еще несколько месяцев назад складывалось впечатление, что при всех обстоятельствах и доказательствах, изученных в ходе судебного процесса, дело могло завершиться вынесением оправдательного приговора. Ведь само постановление судьи Айжан КУЛЬБАЕВОЙ отражает множественные нарушения органов следствия и массу нестыковок. С начала этого уголовного процесса прошло 2 года и 4 месяца. Само следствие длилось больше 20 месяцев! Потратив столько времени и усилий, Антикоррупционная служба так и не смогла доказать виновность двух бывших вице-министров.

«Арестами откаты не перешибёшь, или Всё на борьбу с коррупцией!» — Главная причина коррупции в Казахстане — значительное присутствие государства в экономике страны, считает председатель Агентства по противодействию коррупции (АПК) Алик ШПЕКБАЕВ, о чем он заявил на заседании коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии. По словам Шпекбаева, госпредприятия не только неэффективны, но и частенько оказываются в центре коррупционных скандалов.

«Быстрые деньги? Проще простого!» — Сотрудник инвестиционной компании Freedom Finance, обещающей сделать богатыми своих клиентов, изобрел самый быстрый способ разбогатеть. Реклама сулит будущим клиентам огромную прибыль — принеси деньги, а мы уже за тебя все сделаем. А еще в структуре компании есть подразделение, занимающееся страхованием, — “КСЖ Freedom Finance Life”. Именно там трудился наш герой Ренат АБЫКАНОВ. Он и придумал, как можно разбогатеть быстро, не дожидаясь инвестиционного дохода от удачных вложений. Правда, его бизнес-план вступил в противоречие с Уголовным кодексом…

CAMONITOR . KZ . «В плену комедии: как сделать казахстанское кино успешным?» — Отечественных фильмов из года в год становится больше, и это, по идее, должно свидетельствовать о подъеме киноиндустрии в стране. Однако если судить по их качеству, напрашивается противоположный вывод. На это в том числе указывает очередное исследование Applied Economics Research Centre под названием «Экономика казахстанского кино». Сегодня у нас в гостях один из его авторов — ведущий аналитик департамента прикладных исследований AERC Еркебулан ЕСЕТОВ, с которым мы поговорим о факторах, которые влияют на зрительскую и финансовую успешность новых кинокартин.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Колоссы на соломенных ногах» — Запоздалая реакция «Мясного союза Казахстана» — общественного объединения мясных олигархов, аффилированных с бывшим руководством Минсельхоза РК, на ввод в действие утилизационного сбора на импортную сельхозтехнику 28 июня этого года, характеризуется несколько иными трендами, в отличие от прошлогодней паники, которую сеяли мясники, пугая фермеров перспективой остаться без импортных комбайнов «Джон Дир». На сей раз невооруженным глазом виден переход в стадию принятия и если не попытка отменить невыгодную крупным агрохолдингам меру поддержки отечественного машиностроения, то хотя бы пересмотреть ее коэффициент, пересчитать на более низкий процент.

LITER . KZ . «Мотивация для казахстанцев брать больше кредитов? Объясняем, зачем в стране снизили базовую ставку» — «Снижение базовой ставки до 9% — это вынужденное решение Нацбанка РК, которое призвано стабилизировать экономическую ситуацию и сдерживать темпы роста инфляции», — считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий МАЗУР. «Снижение базовой ставки будет способствовать усилению кредитования, будет мотивировать население и бизнес брать больше кредитов в тенге. Это выгодно, как бизнесу, так и обычным гражданам», — считает эксперт.

KAPITAL . KZ . «Коронакризис: как казахстанские банки «лечатся» от вируса?» — Пандемия коронавируса подкосила здоровье не только человечества, но и мировой экономики. Глобальный карантин ограничил движение людей и финансовых потоков. Как себя чувствует в этой нездоровой обстановке казахстанская банковская система, которой пришлось в одночасье столкнуться с массовым спросом на отсрочки, рекордным падением уровня кредитования и значительными потерями прибыли? Банк ВТБ стал одним из первых в стране, запустившим процесс полной перестройки бизнеса и адаптации его к новым условиям. «Капитал» предложил главе казахстанской «дочки» ВТБ откровенно поговорить о происходящем.

365 INFO . KZ . «Токсичность банковской системы растет — население не платит по кредитам» — Общий объем кредитов с просрочкой платежей в Казахстане по итогам июня вырос на 67 млрд тенге. В результате на начало июля общая сумма просроченных кредитов составила 1 трлн 953,7 млрд тенге. Июнь — это четвертый месяц подряд, когда зафиксирован рост просроченных платежей. По сравнению с 1 января общий объем вырос на 148,7 млрд тенге, или 8,2%. Вместе с тем растет и доля просроченных кредитов в общем объеме ссудного портфеля. На 1 июля она составляет 13,03% против 12,52% месяцем ранее и 12,24% на начало года. В июне просрочка выросла в 5 из 6 крупнейших БВУ республики.

«Досрочное изъятие 10% пенсионных накоплений: идею не поддержали» — 21 июля, спустя сутки после предложения Евгения СЕЙПУЛЬНИКА помочь нуждающимся их же накоплениями, состав общественного совета ЕНПФ проголосовал против этой идеи. Евгений Сейпульник был готов направить предложение президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Для этого требовалось резюме общественного совета с большинством голосов поддержки. Однако чуда не произошло. После жарких дебатов в онлайн-режиме 10 членов из 18 оказались категорически против. Их главный аргумент — пенсионные накопления предназначены для обеспечения жизни вкладчика на пенсии. И точка.

DIALOG . KZ . Ерлан СЕЙТИМОВ – «Реплика в зал – 17. Вопросы здравого смысла…» — На сегодня мировой опыт говорит, что дети младшего и старшего возраста, подростки и студенты практически не болеют КВИ или переносят его очень легко. Из перечисленной категории тяжело болеют, скорее всего, очень малое количество. На мой взгляд, со стороны наших медицинских и прочих властей идет типичная перестраховка, как всегда, вместе с некомпетентностью. Никто из руководителей не хочет взять ответственность, и трезво и грамотно объяснить обстановку. В решениях явно видно: « А вдруг, дети начнут болеть, кто будет отвечать?». Так на то медицинские специалисты и государственные руководители, чтобы не гадать «а вдруг то, а вдруг это», а грамотно анализировать ситуацию, мировой опыт и принимать решения. Насколько известно, в Беларуси, Швеции массового заражения и болезни детей от КВИ не было, детсады, школы и ВУЗы работали и работают в нормальном режиме.

CARAVAN . KZ . «Фармаколог провел ликбез по препаратам, которыми казахстанцы пытаются лечиться от коронавируса. Не все эффективны» — Преподаватель фармакологии в КазНМУ и КазНУ Дмитрий КЛЕПИКОВ рассказал на своей странице в Instagram о средствах, которыми казахстанцы пытаются самостоятельно лечиться от коронавируса. Недавно в минздраве рассказали о действующем протоколе лечения COVID-19, но казахстанцы, которые лечатся дома, всё равно продолжают скупать противовирусные препараты и антибиотики — Самое главное, что нужно знать: специфических средств от коронавируса в продаже нет. Два препарата, которые могут быть эффективны, скорее всего, применяются только в стационарах и не продаются в аптеках. Антибиотики при лечении коронавируса неэффективны, а люди всё равно их скупают.

«Лекарства от Дикого Армана, воровство масок и сговор с врачами: чем запомнились казахстанские ОПГ в период пандемии» — 20 июля появилась информация, что в Алматы задержана организованная преступная группа, занимавшаяся вывозом из Казахстана крупных партий медицинских масок. В рамках совместной операции сотрудники КНБ и МВД пресекли попытку членов организованной преступной группы контрабандой вывезти из Казахстана крупные партии медицинских масок на общую сумму 38 миллионов тенге — «Все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений. Защитные маски добыты членами ОПГ путем вымогательства и мошенничества в отношении отечественных и иностранных предпринимателей, которые намеревались обеспечить ими казахстанские аптеки в нужный час«, — говорится в сообщении.

TENGRINEWS . KZ . ««Хотят довести до самоубийства». В Казахстане возросла печальная статистика» — В Казахстане за 6 месяцев зарегистрировано 1022 факта доведения до самоубийства. Согласно данным Карты преступности, пик этого вида преступления пришелся на май, июнь и июль. Только за 17 дней июля было зафиксировано 339 случаев. Корреспондент Айгерим АБИЛМАЖИТОВА записала советы специалистов о том, как защитить себя от мыслей о суициде и что делать, если вас хотят склонить к самоубийству.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.