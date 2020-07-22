Шымкент. 22 июля. КазТАГ – Жестоко избитую в мае жительницу Шымкента госпитализировали, сообщает Otyrar.KZ.

«Сразу написала представитель Фонда медстрахования, мы рассказала ей подробности данного преступления. В итоге, чтобы быстро решился вопрос, она сама в качестве благотворительной помощи оплатила за пять месяцев страховку потерпевшей из собственных средств! Теперь наша подзащитная официально имеет статус застрахована! И может требовать все какие ей требуются виды медпомощи за счет пакета ОСМС! Чему мы очень рады и благодарны! Кроме этого очень оперативно отреагировал горздрав Шымкента, к потерпевшей утром приехала скорая помощь и ее госпитализировали в ГБ №1 в отделение челюстно-лицевой хирургии!» — написали в фонде Немолчиkz в среду.

Как уточняется, нападение совершено 26 мая.

«Недалеко от ее дома (матери двоих детей – КазТАГ) на нее было совершено нападение, в группе лиц, в интересах следствия подробности мы рассказать не можем. Предположительно женщина была изнасилована и ее пытались убить. Она сильно избита, ее душили целлофановым пакетом, на шее четко видны следы удушения. У женщины выбиты зубы, сломана в трех местах челюсть, сломаны ребра, сильнейшее сотрясение мозга. Преступники истязали ее до потери сознания, видимо подумали, что она умерла, накрыли ее ветками и ушли. Женщина чудом выжила, очнулась в семь утра и смогла дойти до дома», — говорится в сообщении в среду.

Также отмечается, что родственниками потерпевшей связался министр здравоохранения РК Алексей Цой.