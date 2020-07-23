Смягчение карантина в Казахстане будет зависеть от занятости коечного фонда – санврач

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Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Смягчение карантина в Казахстане будет зависеть от занятости коечного фонда и показателя репродуктивности инфекции, сообщила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Мы перешли с конца мая на два новых показателя – это показатель R0, то есть это показатель, который характеризует репродуктивность инфекции, то есть количество людей, которые инфицируются от одного. И показатель занятости коечного фонда. В зависимости от этого предусмотрено три этапа смягчения, но при всех этих этапах предусматривается, что показатель репродуктивности должен быть меньше одного. Первый этап: 70%, второй этап – меньше 50% и третий этап – меньше 30%», — сказала Есмагамбетова на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что на момент введения жестких карантинных ограничительных мерах, показатель R0 составлял 1,2, а показатель занятости коечного фонда составлял 90%.

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