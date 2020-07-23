Турбазы на озере Алаколь в ВКО перестали принимать клиентов на неопределенный срок

Алматы. 23 июля. КазТАГ – Турбазы на озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области перестали принимать клиентов на неопределенный срок, сообщает корреспондент агентства.

«С 23 июля 2020 года прекратить прием отдыхающих в местах отдыха и проживания в туристическо-рекреационной зоне озера Алаколь Урджарского района. Отдыхающим, прибывшим до 23 июля, разрешено оставаться на базах отдыха до конца срока путевки», – говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Урджарского района о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Урджарского района №7.

Как уточняется, режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с эпидситуацией на территории района.