112 медработникам РК назначена единовременная выплата в связи с заражением COVID-19

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — 112 медработникам Казахстана назначена единовременная выплата в связи с заражением COVID-19, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«По состоянию на 18.00 24 июля единовременная социальная выплата из государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией (КВИ) или вирусной пневмонией в размере Т2 млн назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Денежные средства уже перечислены 73 медработникам, еще 39 – направлены на выплату», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В ведомстве заверили, что «медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников».

«Общий свод заявок формирует министерство здравоохранения РК (МЗ). Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей. По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны МЗ. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили

правила осуществления выплат медицинским работникам, согласно которым социальная выплата работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – Т2 млн; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – Т10 млн.

Напомним, 30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не дожидаясь обещанных Т10 млн.

Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию