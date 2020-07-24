Дело об изнасиловании девочки в Сатпаеве находится на личном контроле Токаева

Караганда. 24 июля. КазТАГ — Дело об изнасиловании девочки в Сатпаеве находится на личном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Дело о похищении пятилетней девочки в Сатпаеве находится на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева», — цитирует пресс-служба акимата Карагандинской области Касымбек с видеообращения к жителям региона в пятницу.

Аким области сказал, что подозреваемый задержан, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, девочка находится дома с родителями.

Глава региона заверил, что за здоровьем ребенка следят лучшие специалисты.

«К сожалению, в Сатпаеве в ночь происшествия был нанесен ущерб ни в чем неповинным людям. Для того, чтобы остановить нарушителей порядка, на место был стянут личный состав. Я понимаю и разделяю возмущение, которое переполняет сердца наших граждан. Но все же мы живем в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле», — сказал Касымбек.

Он также отметил, что после окончания следствия виновного ждет суровое наказание.

«23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтеров. Ребенка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс. Ситуация в городе стабилизировалась. Сейчас Сатпаев живет обычной жизнью», — напомнили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Горожане считают, что ребенок стал жертвой педофила. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве.