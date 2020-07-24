Планируемые для организаторов мирных собраний в РК жилеты сменили цвет

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Планируемые для организаторов мирных собраний в Казахстане жилеты сменили цвет, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые формы отличительных знаков организатора мирных собраний», — говорится в проекте приказа министерства информации и общественного развития.

Согласно приложению, формами отличительных знаков организатора мирных собраний являются жилет или наклейка.

«Жилет является формой отличительного знака организатора мирных собраний. Описание жилета: 1) цвет – бордовый, однотонный; 2) на задней части располагается надпись «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР». Размер надписи: «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР» – высота буквы не менее 27 мм, ширина буквы не менее 17 мм, толщина шрифта не менее 6 мм. Надпись изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани белого или серебряного цвета», — сказано в приложении.

Согласно документу, наклейка также является формой отличительного знака организатора мирных собраний.

«Описание: 1) наклейка спереди и на спину представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 мм, высотой не менее 100 мм; 2) цвет – бордовый, однотонный; 3) в центре располагается надпись «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР». Размер надписи: «ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ», «ОРГАНИЗАТОР» – высота буквы не менее 27 мм, ширина буквы не менее 17 мм, толщина шрифта не менее 6 мм. Надпись изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани белого или серебрянного цвета», — указано в документе.

Отметим, что в предыдущей редакции проекта приказа МИОР жилеты и другие формы отличительного знака организаторов мирных собраний предлагалось сделать зеленого цвета. Другими были и размеры букв.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».