Ряд развитых стран может бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Ряд развитых стран может бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает Bloomberg.

«Через пять месяцев после отложенных летних Олимпийских игр спортсмены должны собраться в Пекине на зимние Олимпийские игры 2022 года. Из-за растущей озабоченности по поводу геополитических амбиций Китая и ситуации с правами человека, некоторые из наиболее влиятельных из участников Олимпиады уже обсуждают возможность бойкота. Если они действительно объявят бойкот, это не только подорвет доверие к играм, но и серьезно ограничит спонсорство», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проблемы с проведением зимней Олимпиады-2022 возникли еще в 2012 году.

«Проблемы с Олимпиадой-2022 возникли задолго до того, как Пекин был выбран для их проведения. Когда в 2012 году был открыт прием заявок на проведение игр, Международный олимпийский комитет (МОК) не скрывал, что предпочел бы, чтобы игры прошли в Европе. Но после того как множество стран отозвали свои заявки, единственными претендентами оказались Пекин и Алматы (Казахстан) – город, в котором никогда не проводилось мероприятий, по своим масштабам даже отдаленно напоминающих Олимпиаду. Тем не менее, МОК в итоге выбрал местом проведения игр Пекин с перевесом всего в четыре голоса», — отмечается в публикации.

По информации издания, одним из аргументов против Пекина было то, что зимой там практически нет снега, но не менее важны были проблемы, возникшие еще в 2008 году, включая споры о свободе слова, публичные протесты и доступ к интернету.

«В 2018 году исполнительная комиссия конгресса США по Китаю попросила МОК отказать Пекину в проведении Олимпиады 2022 года, сославшись на «ужасную» ситуацию с правами человека. С тех пор государственные чиновники, правозащитные организации и крупные газеты начали призывать к бойкоту», — пишет издание.

Как сообщается, бойкот могут объявить около четверти участников.

«Проблема в том, что масштаб зимних Олимпийских игр намного меньше, чем летних, а большинство спортсменов, включая главных участников, являются гражданами развитых стран, которые с наибольшей вероятностью могут бойкотировать Олимпиаду. Более четверти участников зимней Олимпиады-2018 года были из пяти стран: Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии и США. Эти страны также заняли пять первых мест в турнирной таблице (Китай занял 14 место). Отсутствие этих команд может серьезно подорвать конкуренцию и сделает игры гораздо менее привлекательными для спонсоров. Кому интересен олимпийский хоккейный турнир без канадцев и американцев?» — говорится в статье.

Кроме того, Пекин может также столкнуться с такой проблемой, как политическая активность спортсменов.

«Даже если Пекину удастся избежать бойкота, вряд ли ему удастся предотвратить другую угрозу, которую он считает столь же серьезной: политическую активность спортсменов. В прошлом месяце группа американских спортсменов подала петицию в МОК об отмене давнего правила, запрещающего политические протесты на олимпийских мероприятиях. Эта просьба почти наверняка не будет удовлетворена, что создаст почву для конфликтов между спортсменами, организаторами и властями Китая. Как отреагирует Китай, если прыгун с трамплина, выигравший золотую медаль, поднимется на подиум с тибетским флагом в руке? От этого может зависеть, будут ли вручены медали, продолжатся ли соревнования и дадут ли спонсоры деньги», — пишет издание.

При этом отмечается, что пока Китай надеется, что для стран и спортсменов спорт будет важнее политики, но в 2022 году шансов на это меньше, чем было в 2008 году.