Старейшины Шорнака: Мы – казахи и узбеки – братские народы

Туркестан. 24 июля. КазТАГ — Старейшины села Шорнак заявили, что мы – казахи и узбеки – братские народы, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«В социальных сетях широко распространяется ложная информация. Мы приносим свои извинения за то, что молодежь стала причиной этого события. Мы – казахи и узбеки – братские народы. У нас один язык и одна религия», — цитирует пресс-служба старейшин Шорнака со встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым в пятницу.

В свою очередь аким поблагодарил сотрудников оперативного штаба, созданного в селе Шорнак, за оперативное реагирование и систематическую работу, направленную на поддержание спокойствия и порядка в регионе.

«Шорнак – поселок с тысячелетней историей. О ситуации, которая произошла здесь уже говорят по всей стране. Ваше село всегда было образцовым, где царят спокойствие, согласие и единство. Конечно, не обошлось без провокаторов, искажающие информацию в социальных сетях. Не надо их слушать, а тех, кто всячески пытается дестабилизировать ситуацию, мы будем привлекать к ответственности. Нужно призывать молодежь к терпению и укреплять единство», — сказал глава региона.

Он отметил, что особое внимание будет уделено социально-экономическим нуждам жителей региона.

Вместе с тем председатель Туркестанского областного узбекского этнокультурного объединения призвал жителей села к единству и солидарности.

«В настоящее время установлены все детали инцидента, произошедшего 20 июля, жители села вернулись к привычной жизни», — заверили в пресс-службе акима.

Напомним, 23 июня стало известно, что неизвестные забросали камнями дома сельчанина и его родственников в Туркестанской области. Также выяснилось, что был избит полицейский. Сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак поступило в дежурную часть ОП города Кентау 21 июля. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников. В тот же день полиция сообщила об аресте двоих подозреваемых по данному делу. Также, по данным правоохранителей, установлены шестеро подозреваемых в провокации через соцсети беспорядков. 24 июля стало известно, что число арестованных по делу о беспорядках достигло четырех.

24 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. Позднее стало известно, что более 80 жителей разных районов и областей задержали ночью на подступах к селу Шорнак.