Вернуть стоимость билетов за отмененные рейсы обязал суд Bek Air по второму иску

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Вернуть стоимость билетов за отмененные рейсы обязал Турксибский суд Алматы авиакомпанию Bek Air по второму иску, сообщает пресс-служба комитета по защите прав потребителей (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«24 июля Турксибский суд Алматы удовлетворил второй иск КЗПП (…) к авиакомпании АО «Bek Air» по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы. КЗПП представлял интересы 81 человека (купивших 177 билетов), сумма иска составила Т5,9 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве напомнили, что второй иск был подан 3 июля.

«Исковые требования КЗПП: признать право потребителей услуг АО «Bek Air» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя; взыскать с АО «Bek Air» суммы, уплаченные за авиабилеты в пользу потребителей. После вступления решения суда в законную силу КЗПП будет содействовать в скорейшем возврате денежных средств потребителям», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 17 июня суд в Алматы решил удовлетворить исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК удовлетворить, и признать право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, а также обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.