Алматы. 27 июля. КазТАГ – Азиатские страны ужесточают карантинные меры из-за второй волны коронавируса, сообщает Reuters.

«Азиатские страны сталкиваются со второй волной коронавируса и возобновляют меры по борьбе с распространением инфекции. Ожидается, что в понедельник Гонконг объявит о новых карантинных ограничениях, включая запрет на питание в ресторане и обязательное ношение масок на открытом воздухе. Как ожидается, эти ограничения вступят в действие со среды. При этом запрет на питание в ресторанах будет введен впервые», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правительство Японии собирается призвать компании увеличивать количество сотрудников, работающих удаленно и усилить меры по социальному дистанцированию на фоне роста случаев заболевания коронавирусом среди работников.

«Рост числа случаев заболевания в течение прошедшей недели в Токио и других городах вызвал обеспокоенность экспертов, посчитавших, что страна могла столкнуться со второй волной коронавируса. На прошлой неделе в Токио был зарегистрирован рекордный рост количества случаев – 366 в сутки, а в воскресенье было зарегистрировано 239 случаев. Южный город Фукуока сообщил о рекордных 90 случаях в воскресенье, также выросло количество заболевших в Осаке», — отмечается в публикации.

Как сообщается, Вьетнам эвакуирует 80 тыс. человек, в основном местных туристов, из центрального города Дананг после того, как в минувшие выходные у трех жителей тест на коронавирус дал положительный результат. В стране снова введено состояние повышенной готовности после того как правительство впервые с апреля подтвердило новые случаи заболевания.

Кроме того, правительство Филиппин в настоящее время рассматривает возможность повторного введения более строгих карантинных мер, поскольку их ослабление привело к резкому росту числа инфекций – с 1 июня было зарегистрировано 62 326 случаев.

По информации издания, первый случай коронавирусной инфекции предположительно был обнаружен в Северной Корее.

«В выходные северокорейские государственные СМИ сообщили, что пограничный город Кэсон был заблокирован после того, как мужчина, три года назад сбежавший в Южную Корею, вернулся в КНДР с симптомами COVID-19. Если диагноз подтвердится, это будет первый случай, официально признанный властями Северной Кореи. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро в связи с «критической ситуацией, когда в страну проник порочный вирус», — отмечается в публикации.