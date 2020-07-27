Китай сократил прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день – КГД

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Китай сократил прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«С 20 июля текущего года в связи со вспышкой коронавирусной инфекции (КВИ) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайская сторона сократила прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день. Через границу в первоочередном порядке будут пропускаться экспортные товары и перевозчики, направляющиеся за товаром в Китай с наличием контрактов на перевозку», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе функционируют в штатном режиме и по итогам первого полугодия текущего года наблюдается увеличение объемов ввоза товаров на 18%.

«С начала пандемии китайской стороной введены усиленные меры санитарного контроля на границе и ежедневный пропуск транспорта сократился до 20 единиц. Это привело к резкому скоплению в районе пункта пропуска «Нур жолы» и образованию ежедневной очереди до 1,7 тыс. автотранспортных средств на выезд из Казахстана в Китай. Для решения вопроса скопления принят ряд мер, в том числе проведены переговоры с китайской стороной, по результатам которых количество принимаемого транспорта увеличено с 20 до 100 единиц в день», — напомнили в КГД.

Также сообщается, что с 1 июля открыты пункты пропуска «Калжат», «Бахты», «Майкапчагай», которые ранее были временно закрыты. Однако, как отметили в комитете, перемещение товаров и транспорта не осуществляется по причине закрытия пунктов пропуска с китайской стороны.

«На уровне правительства принят план мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с КНР, который предусматривает возможность въезда китайских перевозчиков и перевалки товаров в приграничных транспортно-логистических центрах. Китайские водители теперь могут въехать в безвизовом режиме на 24 часа на территорию пункта пропуска», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, одновременно создан «зеленый коридор» для отечественных экспортеров, перемещающих продукцию на экспорт в Китай, пропуск которых осуществляется вне очереди.

«Таким образом, приняты все возможные меры, направленные на снижение скопления транспорта на границе, в том числе на правительственном уровне направлено обращение в Госсовет Китая с предложениями по увеличению товарооборота с Китаем. После согласования китайской стороной нового порядка перемещения товаров ожидается увеличение количества перемещаемого через границу транспорта до 200 единиц в день и соответственно снижение скопления», — резюмируется в сообщении.