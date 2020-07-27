Руководство пляжа в Актау привлекли к адмответственности за нарушение карантинных мер

Актау. 27 июля. КазТАГ — Руководство пляжа в Актау привлекли к административной ответственности за нарушение карантинных мер, сообщает lada.kz.

«Мобильные группы, созданные для мониторинга соблюдения карантинных мер, провели очередной рейд. На руководство одного из пляжей областного центра составлен протокол об административном правонарушении и взыскании штрафа в размере 115 месячных расчетных показателей (МРП)», — сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области.

Как сообщается, мониторинговой группой были проведены рейды на базах отдыха «Достар», «Стигл», «Сансет», «Сая».

«Нарушения режима карантина выявлены в гостиничном комплексе и пляже «Достар». Здесь не соблюдаются дистанционный, масочный и дезинфекционный режимы, а также не приостановлено функционирование бассейна. Между тем, руководитель платного пляжа должен контролировать соответствие площади пляжа количеству отдыхающих, дистанцирование людей в радиусе 2 метров. Специалистами департамента было разрешено работать платным пляжам в надежде на то, что предпринимателем будут предусмотрены и соблюдены все карантинные меры», — прокомментировали в пресс-службе ДККБТУ.

В ведомстве отметили, что «Солдатский пляж», массовое посещение которого активно обсуждается в соцсетях, неблагоустроен, здесь нет источника воды, санузла, кабинок для переодевания, отмечается большое скопление отходов.

«Сложившаяся ситуация представляла угрозу распространения инфекционной заболеваемости среди населения, поэтому исполнительной властью города и санитарно-эпидемиологической службой было принято решение приостановить деятельность пляжа во избежание более серьезных последствий», — отметили в пресс-службе департамента.

Как отмечается, работа мобильных групп продолжается, в случае повторного выявления нарушений материалы будут переданы в судебные инстанции.

«Акимат Актау уведомлен о ситуации на пляжах и базах отдыха, функционирующих в прибрежной зоне», — резюмируется в сообщении.

1 МРП = Т2778.