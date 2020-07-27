Выпадение града не исключают казахстанские синоптики на севере и востоке РК 28-30 июля

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Выпадение града не исключают казахстанские синоптики на севере и востоке Казахстана 28-30 июля, передает корреспондент агентства.

«С прохождением циклона, охватившего большую часть территории Казахстана, и связанные с ним атмосферные фронты, принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром. В северных и восточных регионах ожидаются сильные дожди, не исключено выпадение града, а на юге – пыльная буря. Лишь западные и юго-западные регионы будут находиться в поле повышенного давления, здесь ожидается погода преимущественно без осадков», — сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет» в понедельник.

Также сообщается, что штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области на 28 июля.

«28 июля в СКО местами ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 28 июля ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%», — резюмируется в сообщении.