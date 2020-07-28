75% туробъектов Казахстана готовы принимать посетителей

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Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. 75% туристических объектов Казахстана готовы принимать посетителей, сообщил председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков.

«Представители нашего ведомства с коллегами из акиматов посетили ряд баз отдыха. На сегодняшний день порядка 75% мест размещения туристов имеют акты готовности и могут принимать посетителей. Таким образом, отрасли внутреннего туризма предоставлена возможность работать и выполнять свои обязательства перед клиентами», — сказал Рыспеков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, на текущий момент во всех курортных местах не осталось свободных мест для бронирования вплоть до конца летнего туристического сезона 2020 года.

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