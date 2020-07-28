«Карантин в Казахстане начнут смягчать с 3 августа». «Курбан айт будет отмечаться с 31 июля по 2 августа». «Еще один пожар — это гигантский рост безработицы в стране». «Нужно забыть такое понятие, как «стукачество», и активно сигнализировать о нарушениях»

Сетевой Казахстан 28 июля 2020г.

VLAST . KZ . «Карантин в Казахстане начнут смягчать с 3 августа» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании правительства во вторник заявил, что с 3 августа в Казахстане начнется поэтапное ослабление карантина. По его словам, с 3 августа при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей с ограничением по времени и дням, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков в группах не более 5 человек, детских дошкольных учреждений в режиме дежурных групп. Также разрешат работать салонам красоты, парикмахерским, центрам и салонам, оказывающим косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра – по предварительной записи.

KAZPRAVDA . KZ . «Мусульмане встречают Курбан айт» — Сегодня мы часто говорим о вере, крепости духа, милосердии, помощи друг другу, поддержке нуждающимся. Наш собеседник – председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ — Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. В этом году Курбан айт будет отмечаться с 31 июля по 2 августа. Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана, проконсультировавшись с учеными Центральной Азии, принял общую фетву: из-за пандемии в стране айт-намаз проводиться не будет. В день Курбан айта каждый мусульманин с чистым намерением совершает обряд жертвоприношения и благие дела. В связи с пандемией мы разработали проект по онлайн-совершению обряда жертвоприношения. Для его реализации запустили специальный сайт qurban2020.muftyat.kz. Это не посредничество, а благое начинание с благотворительной целью.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Базовая ставка: странности денежно-кредитной политики Нацбанка» — Резкое повышение базовой ставки 10 марта фактически ограничило рост кредитования экономики. При этом Нацбанк одновременно запустил свой печатный станок для льготного кредитования. Однако решение по снижению базовой ставки 20 июля до уровня 9,00% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,5пп вызвало еще большее недоумение… Большую выгоду от последнего решения Нацбанка получили только банки, которые испытывают проблемы с ликвидностью. Если до 20 июля они могли занимать у Нацбанка деньги по 11,5% годовых, то сейчас они уже делают это по 10,5%. В кризисное время это можно рассматривать как определённую помощь таким банкам.

MATRITCA . KZ . Досым САТПАЕВ – «Наши «пожарные» будут продолжать тушить пожар заливая его бензином» — Стиль пожарных в управлении государством, когда бегут (а чаще медленно идут) лишь туда, где уже горит, не мог работать вечно, так как таких пожаров становилось все больше. И ситуация кардинальным образом изменилась, когда возник один гигантский пожар за счет объединения двух других очагов возгорания, в виде эпидемии коронавируса и падения цен на сырье, что не только подпалило практически все сферы казахстанской экономики, но и грозит породить еще один пожар. Это гигантский рост безработицы в стране, которая толкнет многих в объятия бедности.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Как побороть коррупцию в Казахстане: два способа» — Одержать победу над коррупцией в Казахстане поможет открытость государственных органов и общественный контроль. Об этом во время прямого эфира в Антикоррупционной службе заявил политолог Айдос САРЫМ — Каждый казахстанец должен участвовать в жизни страны – сидеть и жаловаться на власть уже недостаточно. Чтобы побороть коррупцию, нужно каждому из нас быть нетерпимым к проявлению коррупции. Нужно забыть такое понятие, как «стукачество», и активно сигнализировать о нарушениях, свидетелями которых каждый может стать.

IA — CENTR . RU . «Засуха в Казахстане: зерна может не остаться?» — Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не намерено пересматривать свой прогноз по урожаю зерновых в стране на 2020 год, по которому осенью будет намолочено не меньше прошлогоднего объема зерна (17,4 млн тонн в чистом весе). Засуха, царившая в республике на протяжении двух месяцев, в расчет при этом не берется. Хотя в прошлом году именно засушливые летние месяцы привели к падению урожая по сравнению с 2018 годом на 2,9 млн тонн. Что для Казахстана, внутреннее потребление пшеницы которого по году составляет порядка 2,5 млн тонн зерновых, является существенным показателем с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Тем не менее, сельскохозяйственные власти республики уверены, что ни о каком продовольственном коллапсе речи идти не может.

FORBES . KZ . «Почему дорожают продукты в Казахстане» — Социально-значимые продовольственные товары за почти 7 месяцев (с 1 января по 21 июля) подорожали в Казахстане на 5,7%. Как сообщил вице-министр торговли и интеграции Азамат АСКАРУЛЫ, за последние 5 лет максимальное значение этого показателя за аналогичный период наблюдалось в 2016 (9,1%) и 2019 (7,7%) — Вместе с тем, наблюдается стабилизация цен за последние три месяца. В мае рост цен составил 0,1%, в июне 0% и за три недели июля 0,1%. При этом с 14 июля по 21 июля текущего года цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,3%, — заявил он на брифинге в понедельник, 27 июля.

CARAVAN . KZ . ««Русскоязычный казах мыслит иначе, чем казахскоязычный» – эксперт признался, как самостоятельно выучить казахский» — Почему казахстанцам, которые хотят выучить государственный язык, не стоит рассчитывать на школы или большинство языковых курсов. Эксперты рассказали как самостоятельно выучить казахский язык. Статус и развитие государственного языка продолжают активно обсуждать. Недавно в Интернете появилась точка зрения, что нужно перестать вкладывать в эту область крупные суммы, потому что более эффективно каждому учить язык самостоятельно. Похожего мнения придерживается Канат ТАСИБЕКОВ, автор серии книг «Ситуативный казахский».

«Жены и любовницы добровольно выкладывают все секреты: как Инстаграм стал главным антикоррупционным органом» — Я на месте Антикоррупционной службы больше бы времени уделял анализу аккаунтов в Instagram. Там столько всего интересного! Яхты, машины, “непутевые поездки”, дорогие часы и украшения, которые тяжело скрыть детям, женам и любовницам наших чиновников в социальных сетях. Это же потенциальные уголовные дела! – говорит генеральный директор “Salem Social Media” Александр АКСЮТИЦ. Чем живут социальные сети страны и смогут ли они заменить казахстанцам пышные тои?

TIME . KZ . «Реабилитация с видом на курорт» — Фонд соцмедстрахования урежет свои расходы на 1 млрд тенге и увеличит финансирование лечения казахстанцев от коронавируса в больницах до 1,7 млн тенге за койко-день. При этом новый глава ФСМС Болат ТОКЕЖАНОВ ратует за то, чтобы отправить всех переболевших ковидом в санатории для бесплатной реабилитации.

«Водный накал» — В Уральске складывается катастрофическая ситуация с водоснабжением. Областной центр, расположенный на трех реках, получает питьевую воду по жесткому графику. Жители города вынуждены каждый день делать запасы воды и уже не надеются на скорое изменение ситуации.

«Примитивный креатив» — Директор дочернего предприятия Минобразования и науки покусился на святое, отобрав у своих подчиненных премии к 8 Марта, а потом попался на взятках. В Медеуском райсуде по уголовным делам Алматы на днях огласили приговор по делу Бауржана ТУЛЬТАЕВА, руководителя госпредприятия на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) “Гылым Ордасы”. В начале лета антикоррупционная служба задержала его с поличным при получении 90 тысяч тенге — за эту сумму он незаконно предоставил помещение для проведения фото-, видеосъемок. Еще двое его подчиненных были обвинены в посредничестве в получении взятки.

LITER . KZ . «Ущерб экономике на десятилетия вперед. Как дистанционное образование повлияет на Казахстан» — Казахстанские школьники начнут новый учебный год дистанционно. Родительское сообщество разделилось на два лагеря: кто-то считает это единственным безопасным способом обучения, а кто-то – вредной практикой, которая приведет детей к травматизму, игромании и наркотикам. В сети появилось открытое обращение к президенту РК Касым-Жомарт ТОКАЕВУ с просьбой разрешить очное обучение в школах страны.

TENGRINEWS . KZ . «Удаленка рулит? Как казахстанцы пересматривают свое отношение к офису» — Второй карантин за год вынуждает казахстанцев пересматривать принципы работы. Многие уже приспособились работать удаленно, онлайн. А теперь некоторые решили отказаться от арендуемых офисов. Похоже, проще всего принять это решение тем, у кого ИП, а не ТОО, ведь оно требует юридического адреса.

AZATTYQ . ORG . «Как бюджетные миллионы тратят на выявление протестных настроений» — Сколько денег налогоплательщиков акиматы расходуют на изучение протестных настроений среди них? Азаттык изучил практику казахстанских регионов и спросил экспертов, зачем власти заказывают такие «исследования». Руководитель Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС говорит, что власть, заказывая исследования о протестных настроениях, может выявлять базу оппозиции.

EXPRESS — K . KZ . ««Настоящий коп! Не то что в Великобритании». Поступок алматинского полицейского вызвал восхищение у миллионов людей по всему миру» — Новость о поступке алматинского полицейского Бакытжана БАКИРОВА, прыгнувшего с 13-го этажа (двумя этажами ниже находилась терраса) в погоне за педофилом, облетела мировые СМИ. Их читатели не скрывают своего восхищения мужеством казахстанского стража порядка. Новость о подвиге Бакирова доступна в Сети на английском, китайском, арабском, испанском и других языках. В комментариях жители разных стран и континентов благодарят отважного казахстанского полицейского, желая ему скорейшего выздоровления. Майор полиции Бакытжан Бакиров, задержавший педофила в Алматы, награжден орденом.

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