Минздрав закрыл ряд КВИ-стационаров на фоне открытия активистами стационара в Алматы

Алматы. 28 июля. КазТАГ – В Алматы активисты открыли первый дневной стационар для лечения больных коронавирусом, сообщил инициатор проекта Ерлан Нурпеисов.

«Сегодня мы только первый день пост в соцсетях дали. С сегодняшнего дня люди потихоньку приходили по несколько человек. Думаю, что завтра будет вал. Завтра как раз лекарства доставим. Не давали, потому что было ограниченное количество лекарств. А сегодня я уже закупил и завтра уже привезу в клинику. Мы уже завезли оборудование – концентраторы, пульсоксиметры, даже обычные градусники пришлось искать, покупать», — сказал Нурпеисов агентству КазТАГ во вторник.

При этом он отметил, что для увеличения количества дневных стационаров требуется помощь, прежде всего, финансовая.

«Когда я только идеей поделился, много желающих было. Больше половины на вдохновении люди обращаются, а потом они мало что делают. Но всегда среди них находится костяк и вот этот костяк все тащит. И вот этот костяк мне помог найти клиники. Я заключил три договора, а так они вообще нашли еще клиники, в которых можно разговаривать и в таких социально уязвимых районах, пригородах города, как раз, где наш самый уязвимый контингент и живет. Но я сейчас ограничил пока встречи, потому что денег, которые я собрал, хватит на три клиники только на один месяц. Поэтому я сейчас буду собирать еще деньги, это очень дорогое лечение», — отметил он.

По словам Нурпеисова, министр здравоохранения Алексей Цой, пообещавший рассмотреть вопрос оказания помощи в реализации проекта, больше на связь не выходит, предложений помощи от минздрава также не поступало.

«На первую идею Цой отреагировал, поблагодарил за активность, пообещал рассмотреть этот вопрос и попросил оставить мои координаты. Я все ему отослал, потом обращался к нему, писал – он никак вообще. Сначала отозвался, потом отморозился. Сказал, что они рассмотрят и свяжутся со мной, и не связались даже после того, как я стал спрашивать, как дела, как наш вопрос, какую помощь они окажут. Ничего не последовало. Кроме нас самих никому мы не нужны на самом деле», — сообщил Нурпеисов.

В то же время, в самом минздраве ранее заявили, что в регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места. На данный момент, по данным МЗ, в Казахстане закрыты семь объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар, с общей численностью коек – 1070, а также сокращены койко-места в шести провизорных стационарах на 855 мест. В Алматы закрытие провизорных центров и сокращение коек минздрав планирует начать со 2 августа.