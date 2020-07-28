Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Порядок отбора на работу в правоохранительных органах может измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Законопроект будет включать следующие поправки в закон: 1. Урегулирование на законодательном уровне: 1) условий и порядка проведения конкурса и стажировки, а также вне конкурсного отбора при поступлении на правоохранительную службу», — говорится в концепции закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы».

По словам разработчиков, «в настоящее время в правоохранительных органах отсутствует единый подход в регулировании данного вопроса».

«В антикоррупционной службе, службе экономических расследований конкурс состоит из следующих этапов: 1) публикация объявления; 2) прием документов; 3) рассмотрение документов; 4) сдача нормативов по физической подготовке; 5) медицинское и психофизиологическое освидетельствование; 6) полиграфологическое исследование; 7) собеседование. В органах прокуратуры и внутренних дел аналогичный конкурс представлен иным образом. Медицинское и психофизиологическое освидетельствование, полиграфологическое исследование проводятся предварительно, до объявления конкурса на стадии отбора и предварительного изучения», — отмечают авторы поправок.

Кроме того, по словам разработчиков, срок прохождения стажировки в органах внутренних дел, антикоррупционной службы, службы экономических расследований составляет один месяц, в органах прокуратуры – 10 рабочих дней.

«В связи с введением с 2020 года нового института первоначальной профессиональной подготовки лица, впервые поступающие на должности младшего и среднего начальствующего состава, будут проходить обучение в ведомственных организациях образования. Конкурс будет объявляться только на должности старшего и высшего начальствующего состава правоохранительных органов. В этой связи предлагается оптимизировать конкурсные процедуры и определить пять этапов конкурса: публикация объявления, прием документов, рассмотрение документов, стажировка и собеседование», — сказано в документе.

Проведение медицинского и психофизиологического освидетельствований, а также полиграфологическое исследование авторы концепции предлагают вывести на стадию отбора и предварительного изучения кандидатов.

«Срок прохождения стажировки в рамках конкурса установить 10 рабочих дней. Внеконкурсный отбор будет включать в себя подачу заявлений от кандидатов, проведение собеседования, проверку кадровой службой и службой внутренней безопасности», — говорится в концепции.