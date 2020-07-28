Вы же под видом дезинфекции льете на улицы обычную воду – жительница Шымкента

Шымкент. 28 июля. КазТАГ – Жительница Шымкента обвинила задействованных в дезинфекционных работах в том, что они под видом дезинфекционного раствора опрыскивают улицы обычной водой без дезинфекционных примесей, передает корреспондент агентства.

«Это же обычная вода. Народ же верит вам, считает, что вы обрабатываете улицы дезраствором, а вы под видом дезинфекции льете обычную воду, расходуя на это еще и бензин. Ранее обрабатывали улицы, стоял запах, а сейчас это простая вода. Налейте мне на руки, вот, я умываю руки, лицо, глаза – это обычная вода без запаха. Могу и выпить ее, если нужно», — говорит женщина на видео, которое начало распространяться во вторник в социальных сетях.

Она сообщает, что изначально ее целью было выразить благодарность за дезинфекцию и попросить обработать подъезд.

«Вам не стыдно? Съедаете народные деньги. Это же обычная чистая вода! Хотите, чтобы я ее попробовала на вкус?» — говорит женщина и признается, что из-за увиденного ей хочется плакать.

В ответ ей заявляют, что жидкость предоставлена акиматом.

Женщина обращается к мужчине в военной форме, лицам в защитных костюмах с аппаратами для дезинфекции, а также человеку в гражданском, никто из них не представляется. Мужчина в военной форме отказывается назвать часть, в которой он служит. Согласно описанию, ролик снят в Енбекшинском районе Шымкента. На аппаратах у лиц, занимающихся «дезинфекцией», видны надписи «KZ ARMIIA».

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась в пресс-службу министерства обороны Казахстана с просьбой прокомментировать видео.

«Готовим материал. Сообщим», — пообещали в минобороны.