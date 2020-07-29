Двух замов освободил от должностей аким Шымкента

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Шымкента. 29 июля. КазТАГ — Двух замов освободил от должностей аким Шымкента Мурат Айтенов, передает корреспондент агентства.

«Распоряжением акима города Шымкента первый заместитель акима города Садыр Ербол Абилхаирович и заместитель акима города Мамытбеков Алмасбек Кенесбекович освобождены от занимаемых должностей», — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента в среду.

При этом причину, по которой освобождены от должностей заместители акима, в акимате Шымкента не уточнили.

Напомним, Ербол Садыр и Алмасбек Мамытбеков были назначены заместителями акима Шымкента в феврале 2020 года.

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