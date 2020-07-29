Гроза, град и сильный ветер ожидаются в ВКО и Мангистау в четверг

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Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Восточно-Казахстанской области и Мангистауской области в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 июля в ВКО ночью местами ожидается сильный дождь, сутки местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 30 июля ожидается гроза, ветер порывами 18 метров в секунду. В Семее 30 июля ожидается гроза, ветер порывами 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что 30 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, град; в Актау ночью 30 июля ожидается гроза.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

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