Минздраву РК поручили к 5 августа утвердить сантребования к возобновляющим работу объектам

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Министерству здравоохранения Казахстана поручено к 5 августа утвердить санитарные требования к возобновляющим работу объектам, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«В связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер. Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам», — говорится в сообщении в среду по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению коронавируса, на котором были рассмотрены поручение президента Касым-Жомарта Токаева по продлению карантинных мер на две недели, эпидемиологическая ситуация в регионах, а также факты нарушения карантинного режима.

В целях повышения эффективности принимаемых мер МВК утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.

«Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП «Атамекен». Также была заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19», — сказано в сообщении.

Министерством внутренних дел было доложено о проведении 11 тыс. рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4 600 нарушений санитарного режима.

«Вице-премьером (Ералы Тугжановым – КазТАГ) было поручено усилить работу в данном направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений», — добавили в кабмине.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

29 июля президент Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане.