Острая нехватка дорожных рабочих образовалась на рынке труда Казахстана – МТСЗН

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Острая нехватка дорожных рабочих образовалась на рынке труда Казахстана, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«По итогам II квартала на рынке труда Казахстана образовалась острая нехватка дорожных рабочих – более 12 тыс. открытых вакансий на электронной бирже труда (ЭБТ) при 3 тыс. размещенных резюме. В «пятерку» наиболее востребованных квалифицированных профессий также попали каменщики (1912 свободных вакансий), бетонщики (1861), охранники (1816) и медсестры/медбратья (1637)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что к таким выводам пришли аналитики центра развития трудовых ресурсов при МТСЗН РК (WDC) по результатам проведенного исследования «Анализ предложения и спроса на квалифицированный труд в Казахстане» за II квартал.

«Всего за вышеуказанный период на ЭБТ было размещено порядка 163 тыс. вакансий для квалифицированных работников, в то время как количество резюме от квалифицированных специалистов составило 106 тыс.» — следует из сообщения.

В минтруда отметили, что наибольшая потребность в квалифицированных рабочих во II квартале наблюдалась в Алматы (22,5 тыс.), Карагандинской области (17,4 тыс.), Костанайской области (16,4 тыс.) и Нур-Султане (16 тыс.).

«В ежемесячной динамике за апрель было размещено наименьшее число вакансий с начала года – чуть больше 25 тыс. Это можно объяснить введением режима чрезвычайного положения (ЧП). Но уже в мае на фоне постепенного ослабления режима карантина и реализации программ занятости количество вакансий выросло в 2,8 раза», — рассказал директор департамента прогнозирования WDC Дмитрий Шумеков.

Аналитики отмечают, что больше половины размещенных вакансий, относящихся к квалифицированному труду, ориентированы на две профессиональные группы: специалистов-профессионалов и рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий.

«При этом в разрезе регионов за II квартал дорожные рабочие не попали в топ по востребованности лишь в Акмолинской области, где наиболее дефицитными являются инженеры-механизаторы сельского хозяйства, механизаторы комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, трактористы», — проинформировали в МТСЗН.

По мнению Шумекова, «повышенный спрос на дорожных рабочих обусловлен сезонной активизацией ремонтных работ и созданием новых вакансий в рамках реализации госпрограммы «Еңбек» и дорожной карты занятости».

Кроме того, в минтруда отметили и другие наиболее востребованные специальности в зависимости от региона.

«Так, в Западно-Казахстанской области требуется почти 1,5 тыс. школьных помощников, в Актюбинской области – порядка 380 учителей средней школы, в Жамбылской области – 305 техников-строителей. В Атырауской области самыми востребованными являются интервьюеры по проведению статистических наблюдений, нехватка которых составила порядка 250 единиц, а в Туркестанской области отмечается дефицит в почти 160 рабочих по обслуживанию офисной техники», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что МТСЗН РК реализуются программы по содействию занятости трудоспособного населения.

«Так, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» за I полугодие были трудоустроены 217,6 тыс. человек, из них 102,6 тыс. – на постоянную работу. А в рамках дорожной карты занятости на 2020-2021 годы создано более 148 тыс. рабочих мест», — резюмируется в сообщении.