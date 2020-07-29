«Специальным раствором» назвали в МО РК жидкость из видео с женщиной из Шымкента

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — «Специальным раствором» назвали в министерстве обороны (МО) РК жидкость из видео с женщиной из Шымкента, передает корреспондент агентства.

«В социальных сетях появилось видео, где некая женщина задает вопрос военнослужащим, которые занимаются дезинфекцией улиц. Женщина, подойдя к дезинфекторам, в своем видео утверждает, что якобы раствор, который используют военнослужащие при дезинфекции, является обычной водой. На самом деле это специальный раствор, выдаваемый подразделениями акимата, применяемый для дезинфекции улиц, поэтому, все, что утверждается в данном видео, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе минобороны РК в среду.

По данным ведомства, в настоящее время используются дезинфицирующие препараты, которыми подразделения санитарной обработки, обеспечивают акиматы.

«Наименований несколько, но все они содержат соединения хлора или другие окислители. Используемые препараты гарантировано уничтожают болезнетворные бактерии, вирусы и даже плесневые грибы. В медицине и коммунальном хозяйстве с помощью них борются с опасными инфекциями (туберкулезом, вирусами гепатита, полиомиелит и многих других). В некоторых городах подразделения получают готовый к применению раствор, в других – концентрированный препарат, который готовятся на местах, при этом строго придерживаются инструкции по применению и приготовлению, на каждую партию оформляется комиссионный акт приготовления раствора. Если для обработки объектов на открытом воздухе применяются одни препараты, то внутри помещений используются другие, которые предназначены для этих целей», — следует из сообщения.

В минобороны заверили, что «используемые растворы не наносят вред здоровью граждан и окружающей среде».

«Готовый дезинфицирующий раствор при нанесении на обрабатываемую поверхность сохраняет свойства несколько часов, под действием солнечного света и воздуха он их теряет. Для исключения нанесения вреда окружающей среде и экологии дезинфекторам строго запрещено нанесение раствора на растения и почву. Таким образом, применяемые дезинфекционные средства в быту, никак не могут влиять на рост заболевания населения КВИ и пневмонией», — говорится в сообщении.

По данным МО РК, военнослужащие в период действия режима чрезвычайного положения (ЧП) проводили дезинфекцию в Нур-Султане и Алматы, в дальнейшем с ухудшением эпидобстановки численность городов увеличилась до 29 в связи с ростом КВИ.

«Максимальное количество военнослужащих, задействованных для дезинфекции, составляло более 3 тыс., сейчас задачу выполняют более 300. На сегодняшний день работы продолжаются в 10 населенных пунктах, при режиме ЧП (…) работы проводились в 29 городах (Нур-Султан, Алматы, Талдыкорган, Капшагай, Сарыозек, Жетыген, Тараз, Шымкент, Гвардейский, Арыс, Шиели, Жанакорган, Туркестан, Кызылорда, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Караганды, Балхаш, Семей, Оскемен, Аягоз, Уштобе, Ушарал). Войска провели дезинфекцию более 14 тыс. объектов и 4 тыс. км дорог, общей площадью более 60 млн кв. м», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 28 июля сообщалось, что жительница Шымкента обвинила

задействованных в дезинфекционных работах в том, что они под видом дезинфекционного раствора опрыскивают улицы обычной водой без дезинфекционных примесей.