Экс-зампред правления СПК «Каспий» назначен замакима Шымкента

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Шымкент. 30 июля. КазТАГ — Экс-заместитель председателя правления СПК «Каспий» Айбек Саттыбаев назначен заместителем акима Шымкента, передает корреспондент агентства.

«Сегодня замакима города Шымкент назначен Айбек Саттыбаев, являющийся представителем президентского молодежного кадрового резерва», — сообщил советник президента РК Ерлан Карин в четверг.

Саттыбаев до нового назначения с января 2020 года был заместителем председателя правления СПК «Каспий».

Напомним, 29 июля сообщалось, что аким Шымкента Мурат Айтенов освободил

от должностей двух заместителей – первого замакима Ербола Садыра и замакима Алмасбека Мамытбеков.

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В этот же день стало известно, что бывший заведующий сектором администрации президента (АП) Шынгыс Мукан назначен первым замакима Шымкента.

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