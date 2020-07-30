Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Окупаемость казахстанского кино оказалась не выше 16% затрат на производство, сообщило министерство культуры и спорта (МКС) РК.

«На производство следующих фильмов из республиканского бюджета было выделено:

1) «Ликвидатор» (2011) – Т352 млн. Кассовый сбор составил порядка Т56 млн;

2) «Жаужүрек мың бала» (2012) – Т2 млрд 187 млн 800 тыс. Кассовый сбор составил порядка Т128 млн;

3) «Дорога к матери» (2014) – Т1 млрд 850 млн. Кассовый сбор составил порядка Т34 млн;

4) «Путь Лидера» (2018) – Т2 млрд 100 млн. Кассовый сбор составил порядка Т4 млн;

5) «Томирис» (2019) – Т3 млрд 850 млн. Кассовый сбор составил порядка Т562 млн», — говорится в ответе МКС РК на запрос КазТАГ.

Таким образом, окупаемость фильма «Ликвидатор» составила 15,91%, «Жаужүрек мың бала» – 5,85%, «Дорога к матери» – 1,84%, «Путь Лидера» – 0,19%, «Томирис» 14,6%.

При этом в министерстве пояснили, что целью производства данных фильмов не было извлечение прибыли.

«Согласно Закону Республики Казахстан «О кинематографии» одним из направлений государственной поддержки в сфере кинематографии является финансирование национальных фильмов и кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами. В этой связи основной целью производства национальных фильмов является не только извлечение прибыли, а удовлетворение духовных потребностей народа, служению государственным интересам и узнаваемости Республики Казахстан через искусство кино. Все это осуществляется посредством создания фильмов, направленных на повышение патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения. Фильмы «Ликвидатор», «Жаужүрек мың бала», «Дорога к матери», «Путь Лидера», «Томирис» и другие направлены на формирование идеологии государства и исторических ценностей, а также на популяризацию и сохранение национальной истории», — говорится в ответе МКС РК.