Попавшаяся на взятке в $3 тыс. судья из Алматы приговорена к четырем годам лишения свободы

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Алматы. 30 июля. КазТАГ – Попавшаяся на взятке в $3 тыс. судья Бостандыкского районного суда Алматы Эльвира Оспанова приговорена к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент агентства.

«29 июля 2020 года Ауэзовским районным судом города Алматы осуждена судья Бостандыкского районного суда Оспанова Э. и приговорена к лишению свободы сроком на четыре года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщили в антикоррупционной службе в четверг.

Оспанова обвинялась в получении взятки в размере $3 тыс. за положительное решение вопроса по гражданскому делу в пользу ТОО.

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