Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Нур-Султане и пяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«31 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 31 июля ожидается гроза. В Кокшетау 31 июля ожидается гроза», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Кызылординской области в пятницу местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде утром и днем 31 июля ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

«31 июля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, туман. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

31 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью31 июля ожидается гроза, туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«Днем 31 июля в Западно-Казахстанской области на западе ожидается гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 метров в секунду. На юге ожидается сильная жара 37 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма во всех пяти регионах составляет 85-100%.