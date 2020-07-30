Токаев сменил ответсекретаря минздрава РК

Нур-Султан. 30 июля. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев сменил ответственного секретаря министерства здравоохранения (МЗ) РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Жакселекова Ботагоз Шаймардановна освобождена от должности ответственного секретаря министерства здравоохранения Республики Казахстан. Распоряжением главы государства Нусупова Асем Бековна назначена ответственным секретарем министерства здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства, опубликованном в четверг.

Нусупова с ноября 2006 года по 2 декабря 2008 года была вице-министром здравоохранения РК, с 31 декабря 2008 года по ноябрь 2016 года – заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл», с ноября 2016 года по декабрь 2019 года – заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Напомним, Ботагоз Жакселекова была назначена ответственным секретарем министерства здравоохранения (МЗ) РК в сентябре 2019 года.